Na raketaanval op treinstation Kramatorsk: maakt Rusland bewust burgerslachtoffers?

Bij de raketaanval op het treinstation van Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn tientallen doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Elke dag proberen duizenden Oekraïense burgers via dat station de regio te verlaten. Kiest Rusland er in deze oorlog bewust voor om burgerslachtoffers te maken? Of is het station van Kramatorsk ook om strategische redenen van belang?