Berlaarse teler kweekt als enige nieuwe Spaanse Padrónpeper: "Licht pikante peper, lekker in tapas"

Het Berlaarse bedrijf Grobar teelt als enige in ons land de Padrónpeper. “Die pepers telen ze al langer in Spanje maar door het klimaat was dat niet haalbaar in Noord-Europa”, zegt teler Bart Ceulemans aan RTV. “Nu is er een nieuwe, veredelde soort en die kan ik exclusief voor alle supermarkten in België telen.”

Grobar heeft een groot aanbod van zoete en snackpaprika’s tot minder en zeer pikante pepers. Het bedrijf is dit jaar begonnen met het telen van de Padrónpeper. “Wij telen momenteel 200 à 250 vierkante meter, maar het moet nog groeien. Andere soorten pepers in het verleden begonnen ook op die oppervlakte, maar nu telen we daar 4.500 vierkante meter van.”