Daar komen de lentetemperaturen aan: zo kan je je (moes)tuin duurzaam én budgetvriendelijk onder handen nemen

Goede grond is de basis van álles, meent Lybaert. "Koop zeker goede moestuinpotgrond. Deze vind je in alle tuincentra. Let erop dat je geen potgrond voor bloemen, parkplanten of voor geraniums koopt." Als je echt wil weten of jouw grond geschikt is voor een moestuintje raadt Wim je een analyse door de Bodemkundige Dienst van België aan. Op hun website kan je een bodempakket bestellen. Daarbij neem je staaltjes van je tuingrond die je voor analyse naar hen kan opsturen.