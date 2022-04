Postzegelverzamelaar in De Panne koopt collectie op tweedehands.be, maar krijgt die nooit: 3 maanden cel voor verkoper

De 79-jarige man die in De Panne woont, kon vorig jaar zijn geluk niet op toen hij rondstruinde op tweedehands.be en daar plots op die ene reeks postzegels stootte die nog in zijn verzameling ontbreekt. De man is een verwoed verzamelaar. In zijn collectie ontbreekt nog maar één reeks, uitgebracht enkele tientallen jaren geleden. Hij zag die voor 675 euro staan bij de verkoper uit Herk-de-Stad.