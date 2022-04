Veel studenten nu al op zoek naar een kot in Antwerpen voor volgend academiejaar

Er zijn nu al veel studenten die op zoek zijn naar een kot voor volgend academiejaar. Dat merkt ook Kotnatie, een firma die 220 koten verhuurt in Antwerpen. “De zoektocht van studenten is extra vroeg begonnen dit jaar”, zegt Lies Stuyven. “Er komen veel mails binnen en al de koten gaan er snel door.”

Uit een onderzoek van het kabinet van schepen van Onderwijs, Jinnih Beels, blijkt dat er weinig overschot is. “Meestal is er een kotenoverschot van vijftien procent. Dit jaar is er een stijging van de vraag en verwachten we een overschot van vijf procent”, zegt woordvoerder Nel Aerts. De koten die dan overblijven, zijn meestal te duur. “Studio’s met eigen badkamer en keuken blijven over, maar vallen vaak buiten het budget. Al zijn onze basisprijzen niet gestegen”, vertelt Lies Stuyven.