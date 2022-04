Veel West-Vlaamse opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen blijven leeg

In Brugge verblijven er op dit moment ruim 300 Oekraïense vluchtelingen. Daarvan verblijven er zo'n 60-tal in een collectieve opvang, zoals in het Psychiatrisch ziekenhuis of via "Plek Vrij", het meldpunt van de overheid. Burgemeester Dirk De fauw is niet verbaasd: "We zien dit bij elke vluchtelingenstroom. De meeste mensen hebben connecties in grote steden als Antwerpen en Gent, niet zozeer in West-Vlaanderen."

In Oostende zijn er 56 mensen opgevangen via de officiële kanalen. Opvangplekken via de stad bijvoorbeeld. Maar... er hebben zich wél meer dan dubbel zoveel mensen aangemeld bij de Dienst Burgerzaken om hun papieren in orde te brengen. Die mensen moeten dus bij particulieren verblijven. "Dat is inderdaad een ander circuit", zegt schepen Natacha Waldmann, "maar het is mooi om te zien dat er zoveel solidariteit is."