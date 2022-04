Dreiging staking bij federale gerechtelijke politie: verhuis naar Kortrijk of Brugge zorgt voor onrust

Personeelsleden die in Ieper en Veurne werken, zullen nog dit jaar moeten verhuizen naar de politiegebouwen in Brugge of Kortrijk. De gebouwen in Ieper en Veurne kosten teveel geld. Dat betekent dat het personeel uit de Westhoek veel verder zal moeten gaan werken in de provincie. Florent Platteeuw van de vakbond VSOA: "Ik krijg mensen aan de telefoon die zeggen dat ze er niet meer kunnen van slapen. Mensen die spreken over afhaken, over een andere job zoeken dichter bij huis, bij de lokale politie bijvoorbeeld. Zo zal veel expertise verloren gaan."