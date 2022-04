Vernieuwd strodak van Preetjesmolen in Heule is te dik, wieken kunnen niet draaien

De Preetjesmolen aan de Hoge Dreef in Heule is de enige bewaarde en nog werkende vlaszwingelmolen in Europa. De houten standaardmolen uit de 19de eeuw werd genoemd naar zijn bouwer, Heulenaar Ivo Deprez. Die zwingelde in 1866 het vlas voor het eerst op windenergie. Als enig overgebleven Europese vlaszwingelmolen heeft de molen een grote erfgoedwaarde.