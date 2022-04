Gent weet al 5 jaar dat bodem Overmeers vervuild is, omwonenden niet, daarom dienen ze een klacht in 

Uit een onderzoek dat afvalstoffenmaatschappij OVAM 5 jaar geleden liet uitvoeren, blijkt dat de bodem van het natuurpark Overmeers in Gent kankerverwekkende stoffen bevat. De stad was hiervan op de hoogte, maar de buurtbewoners niet. Ze dienen daarom nu een klacht in. Dat de stad hen niet geïnformeerd heeft en haar saneringsplicht niet is nagekomen, stuit op veel onbegrip.