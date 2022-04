Vijftiger slachtoffer van CO-vergiftiging in Sint-Agatha-Berchem

In de Hoogveldlaan in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem is donderdagavond een 57-jarige man het slachtoffer geworden van een zware CO-intoxicatie. De man werd overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek voor verzorging. Oorzaak van de intoxicatie was een slechte afvoer van verbrandingsgassen, zo meldt de Brusselse brandweer