Voormalige schietstand in Heverlee omgetoverd tot speelbos

“Met de zomer in zicht hebben we de buitenruimte aan de schietstand nu al speelklaar gemaakt", zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). "Het is een toffe plek om te ravotten en vuil te worden. Kinderen kunnen er hun creativiteit de vrije loop laten en een eigen spel ontwikkelen met de takken en de boomstammen die er liggen. Ze kunnen er kampen bouwen en uitdaging opzoeken."