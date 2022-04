W-bosondeeltje lijkt zwaarder dan verwacht en zet zo de deeltjesfysica op z’n kop, wat betekent dat?

Wetenschappers proberen voortdurend het standaardmodel te testen en ze doen dat onder meer door die deeltjes op te wekken in gigantische deeltjesversnellers. De bekendste is wellicht de Large Hadron Collider van het CERN in Zwitserland. Het bouwen van zo’n versneller, het opwekken van die deeltjes, het meten en de data analyseren is werk van lange adem.

De Amerikaanse deeltjesversneller Tevatron in Fermilab heeft zo van 2002 tot 2011 deeltjes gecreëerd. De analyse van de meetresultaten heeft ongeveer een decennium geduurd. Een team van wetenschappers heeft nu dus hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Volgens het standaardmodel bedraagt de massa van dat deeltje 80,357 elektronvolt, maar de nieuwe meting trekt dat nu in twijfel en komt uit op 80,4335 elektronvolt. Dat lijkt geen enorm verschil, maar in de deeltjesfysica waar alles over heel kleine dingen gaat, is dat een gigantisch verschil. Zo groot dus dat het standaardmodel in vraag wordt gesteld.