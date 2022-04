Werken aan ondergrondse parking 't Zand in Brugge nog niet klaar, enkele weken vertraging

De parking kan wel gebruikt worden via de normale ingang. Burgemeester de Fauw: "De nieuwe ingang komt wat later, we voorzien een grote opening in augustus. Dan zal ook het park volledig aangelegd zijn." Er zijn verschillende redenen voor de vertraging van de ontbrekende stukken. "De elektrische componenten moeten vanuit Spanje en Portugal komen. Daar is een staking geweest van de chauffeurs. Daardoor zijn de elementen hier niet op tijd. Ook met de trapleuningen is er een probleem met de levering. Dat zou door de oorlog in Oekraïne komen dat er een vertraging is."

Volgens de burgemeester zullen de 635 extra parkeerplaatsen binnen enkele weken wel kunnen worden opengesteld.