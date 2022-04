Brooklyn Beckham en Nicola Peltz pakken het bijzonder slim aan, wat je moet weten van de glamourbruiloft van het jaar

Nicola Peltz (27) is in ons land haast een nobele onbekende. Ze is een actrice en model met een gewiekst zakelijk instinct zoals haar vader, de Amerikaanse zakenman Nelson Peltz die miljardair is dankzij onder meer een groothandel in diepvriesproducten en het drankenmerk Snapple.



Nicola was amper 12 toen ze een manager inschakelde en een job strikte in de Manhattan Theatre Club. Haar moeder, ex-fotomodel Claudia Heffner (met 2 x "f" en dus geen familie van Playboy-oprichter Hugh Hefner) vreesde de harde showbizz-wereld, maar Nicola overtuigde haar. Dochterlief wist al te acteren naast Hollywoodkleppers Danny DeVito (in "Deck the halls") en Mark Wahlberg (in "Transformers: age of extinction").