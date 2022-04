BEKIJK - "Stille zaterdag" in Frankijk: "Wie ook tweede ronde presidentsverkiezingen haalt, niemand zal tevreden zijn"

In Frankrijk gaan morgen de stembureaus open voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Vandaag mogen de kandidaten geen campagne meer voeren, wat traditioneel bekend staat als "stille zaterdag". Onze reporter Steven Decraene doorbrak die stilte en ging op een markt in Parijs markt na wat de vrouwen en mannen in de straat van de verkiezingsstrijd hebben onthouden.