Luc Apers uit Boom fietst in 99 dagen rond de Noordzee: "Op tijd thuis voor Tomorrowland"

Luc heeft zijn route tot in de puntjes uitgewerkt om op tijd terug thuis te zijn. “Ik wil op tijd thuis zijn voor Tomorrowland, dat vindt plaats in mijn achtertuin”, lacht Luc. “En in de zomer is het niet zo leuk om in die noordelijke landen te fietsen, dan zijn er altijd veel muggen. Ik was ooit met de motor in Noorwegen en had er toen enorm veel last van.” Vandaag start de eerste rit van Luc, van Reet naar Oostduinkerke. Zijn fietsclub, De Reetzweters, fietsen mee. Morgen gaat hij alleen verder.