"Pissen 50 cent, de WC-madam dankt u": opvallend bordje moet wildplassers afschrikken in Zillebeke

Jean-Marie Forrez uit Zillebeke plaatste een waarschuwingsbordje aan zijn bos (afrit van A19 richting Zonnebeke) om wildplassers weg te houden. Op het bord staat een niet mis te verstane boodschap: "pissen 50 cent, kakken ook, met papier 1 euro".

"Natuurlijk is met papier duurder, dat propje in mijn bos, dat is niet goed voor de natuur", reageert Forrez. "Er staat ook op het bord dat wildplassers gefilmd worden, maar dat is natuurlijk niet waar hé. Ik ga toch geen camera installeren om mensen bezig te zien."

Jean-Marie Forrez kocht zijn bos in Zillebeke, bij Ieper, in de jaren 80, maar stapte de laatste jaren in te veel uitwerpselen, achtergelaten door passanten. "Elke dag kwamen daar 10 tot 20 uitwerpselen bij. Het was niet meer te doen. De mensen komen van de autosnelweg en het eerste dat ze tegenkomen is mijn bos. Daar kunnen ze zich snel ontlasten, denken ze blijkbaar. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die elke dag in mijn bos hun behoefte komen doen."