Britse premier Boris Johnson brengt onaangekondigd bezoek aan Oekraïense president Zelenski in Kiev

Gisteren bracht ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen al een bezoek aan Kiev en het zwaar getroffen stadje Boetsja. Na haar bezoek in Boetsja liet ze zich ook uit over de raketinslag op het treinstation in Kramatorsk, gisteren in het oosten van Oekraïne, waarbij meer dan 50 doden vielen. "Als dit geen oorlogsmisdaad is, wat is dan wel een oorlogsmisdaad?", vroeg ze zich af.