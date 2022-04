Knokke-Heist verbiedt sandwichpanelen op straat om mensen in winkels te lokken

In Knokke-Heist is het op drukke shoppingdagen haast slalommen tussen de sandwichborden. Handelaars geven op de dubbelzijdige borden eventuele promoties aan en/of openingsuren, maar houden geen rekening met het feit dat de borden wel eens in de weg kunnen staan. Daarom roept burgemeester Piet De Groote (GBL) nu een verbod in: "In Knokke-Heist werken we keihard aan een kwalitatief straatbeeld, dat is één van de kernpunten van ons beleid. En dan mag het niet alleen bij woorden blijven."