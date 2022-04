Logopedisten willen tarief met 5 euro optrekken: "Anders kunnen we kwaliteit niet garanderen" 

"Wij zijn al jarenlang geconfronteerd met een chronische onderbetaling", stelt Stefaan Lefevere van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. "Daarnaast moeten wij om de twee jaar onderhandelen over een conventie, waarin de tarieven en de voorwaarden voor terugbetaling worden vastgelegd."

"Wij hebben op het Riziv met de ziekenfondsen een princiepsakkoord bereikt over de honoraria en over een aantal verbeteringen voor de patiënt. Dat akkoord wordt helaas niet gehonoreerd door het kabinet (van Volksgezondheid, onder minister Frank Vandenbroucke, red.), ze zeggen dat ze daarvoor geen budget hebben. Dat zorgt ervoor dat we op dit moment geen conventie hebben en dat de tarieven vrij zijn", klinkt het.