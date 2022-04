Deelauto's en postautomaat van Hoppinpunt in Maasmechelen blijken na een jaar succesvoller dan verwacht

Vooral de pakjesautomaat en de deelauto's op het Hoppinpunt in Maasmechelen werden afgelopen jaar goed gebruikt. Een jaar geleden werd daar het eerste Hoppinpunt van Limburg geopend. Zo'n Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar de verschillende verkeersmogelijkheden zoals deelauto's, deelfietsen, treinen, bussen... samenkomen. Er is parkeerruimte en er worden vaak ook nog diensten aangeboden, in dit geval een pakjesautomaat van Bpost.

In Maasmechelen bevindt het Hoppinpunt zich aan het gemeentehuis. Er is een overdekte fietsstalling geplaatst met laadmogelijkheden voor elektrische fietsen. Dichtbij de fietsenstalling zijn er verschillende bushaltes en elektrische deelauto's.