Steekpartij in Aalst, mogelijk in het drugsmilieu

In Aalst zijn er deze ochtend enkele messteken zijn uitgedeeld. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het labo is ter plaatse en onderzoekt wat er is gebeurd. De steekpartij zou te maken hebben met drugscriminaliteit.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht, maar is ondertussen buiten levensgevaar.

Meer informatie volgt later.