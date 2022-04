Inval in Kanne en vier mensen opgepakt na schietpartij in Maasmechelen

In Maasmechelen waren er rond 1.45 uur zaterdagochtend enkele schoten te horen in de omgeving van een voetbalveldje vlakbij het katholiek basisonderwijs. Wat daar precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval raakte niemand gewond. Maar sporen leidde de politie naar een appartement in de Brugstraat in Kanne. Daar zijn vier mensen opgepakt. Of zij iets met de schietpartij te maken hebben, wordt nog onderzocht. De communicatie over de zaak gebeurt door het parket maar daar wil voorlopig niemand iets zeggen.