Jack White vraagt vriendin ten huwelijk én trouwt met haar op het podium tijdens concert in Detroit

White, die vooral bekend is van zijn voormalige band The White Stripes, is geboren in Detroit. Gisteren gaf hij een optreden in de imposante Masonic Temple in zijn thuisbasis. Tijdens de show vroeg hij zijn vriendin Olivia Jean op het podium om samen een nummer te spelen van The White Stripes, "Hotel Yorba".

In de song zingt hij "Let's get married. In a big cathedral by a priest" (Laten we trouwen in een grote kathedraal met een priester). Op dat moment vroeg hij haar ten huwelijk. Volgens lokale media barstte Jean in tranen uit en zei ze ja. White droeg haar daarna van het podium.