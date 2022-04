Politie vat bestuurder van 20 uit Nederland met 60 flessen lachgas en 3.200 ballonnen in Willebroek

Rond 19 uur gisteravond signaleerden slimme camera’s een geseinde bestelwagen op de Dendermondsesteenweg in Willebroek. Even later kwam een interventieploeg de wagen op het spoor en na een korte achtervolging hield de politie de Nederlandse chauffeur tegen. Het voertuig werd eerder al tegengehouden voor het vervoer van lachgas.

De bestuurder vervoerde dertig lege en dertig volle flessen lachgas. Daarnaast lagen ook 3.200 ballonnen en een bedrag van 2.315 euro in de bestelwagen. De Nederlander hing een onsamenhangend verhaal op over waarom hij in de regio was. De politie nam hem mee voor verhoor, maar de man is intussen weer vrijgelaten.