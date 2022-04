Knaldrang, ideetjes opdoen of grenzen verleggen: de Eroticabeurs opent de deuren in Gent

Twee jaar lang deed Vlaanderen het zonder Eroticabeurs wegens de coronamaatregelen, sinds gisteren is hij er weer. De beurs startte met een kleine traditie: Nicole Martens en haar naaste medewerkers dronken samen snel een fluitje champagne aan één van de bars. “Bijgeloof, maar als we dit niet doen wordt het geen goede beurs”, zegt ze.

Ook Chatilloe en Selina Pearl drinken een glaasje mee. Die laatste regelt drie dagen lang het seksueel verkeer in de Ladies & Gentlemen Club (L&G Club). “Seksuele spelletjes, een pikante quiz, zo snel mogelijk een condoom over een banaan schuiven of gewoon genieten van de striptease-acts op het podium”, somt Selina Pearl op terwijl ze haar latex pakje nog eens goed schikt. “Eindelijk kunnen we weer wat mensen entertainen. We hebben hier verdorie twee jaar op moeten wachten.”