Koekjesfabrikant Lotus bouwt nieuwe fabriek in Zuid-Afrika

Nog in de buurt van Kaapstad maakte het Zuid-Afrikaanse bedrijf Simera Sense, gespecialiseerd in camera's voor satellieten, tijdens het werkbezoek van Jambon bekend dat het zal investeren in zijn Leuvense hub.

Simera Sense ontwerpt en produceert camera's die worden geïntegreerd in nanosatellieten. Het bedrijf bestaat nog maar sinds 2010, maar maakt vandaag met ruim 40 werknemers hoogtechnologische camera's die worden gebruikt om uit de ruimte beelden te maken voor aardobservatie.



Sinds 2020 is het bedrijf ook actief met een vestiging in Leuven, waar alle verkoop en marketing gebeurt. Klanten van het bedrijf zitten namelijk vooral in de Europese Unie, Groot-Brittannië of de VS. Maar Simera Sense is nu van plan om ook het onderzoek en de ontwikkeling van de beeldanalyse in Leuven te laten doen. Tegen 2023 zullen op die manier tien werknemers in ons land aan de slag zijn.