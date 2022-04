Jongeren uit Gaza en Limburg maken samen theaterstuk over "vrijheid" met theaterhuis Mals Vlees

"Vrijheid is een moeilijk concept dat momenteel wel heel actueel is", vertelt Liselotte Haenen die aan het project deelneemt. "Wij zeggen: we kunnen door corona niet op café gaan, dus we hebben geen vrijheid. Maar dat lijkt me niets met wat andere jongeren meemaken. We hebben momenteel nog geen contact met de jongeren uit Gaza maar dat komt in een latere fase nog wel."

"We zijn gestart met het maken van filmpjes op het moment dat we ons vrij voelden en dat gaan we dan in het stuk vertalen", zegt Julia Lucas.

"We gaan niet aan de slag met een script. Wij verzinnen het verhaal helemaal zelf, we improviseren veel. Dat is sowieso de manier van werken van Mals Vlees, het hele verhaal vertrekt vanuit onszelf", zegt Anita Jacobs.