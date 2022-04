Move your Money-actie in Gent: "Kies duurzame bank want veel banken investeren miljarden in fossiele brandstoffen”

Met Move Your Money willen Hart boven Hard en Fairfin mensen bewust maken van het investeringsbeleid van de grootbanken. “De meeste banken investeren miljarden in fossiele brandstoffen en dat is nefast voor het klimaat”, zegt Janne Delagrange. "Met onze actie vandaag op de Kouter in Gent willen we mensen aanzetten hun geld over te schrijven naar een duurzame bank."