Tsjilp! Telweekend moet teloorgang van huismussen tegengaan: zo klinken ze en zo herken je ze

Vogelbescherming Vlaanderen vraagt aan iedereen die dit weekend 5 à 10 minuutjes tijd heeft even buiten te gaan en te tellen hoeveel huismussen je hoort en/of ziet. Telgegevens moeten helpen om de teloorgang van de huismus in Vlaanderen te stoppen. Hoe je daaraan mee kan helpen leggen we hier even heel praktisch uit.