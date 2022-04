Na drie jaar opnieuw jaarmarkt in Vilvoorde: "Het belooft een knaleditie te worden"

Op 9 mei vindt opnieuw de befaamde jaarmarkt plaats in Vilvoorde. En zo hebben de Vilvoordenaars, ook gekend als 'Pjeirefretters' omdat paardenbiefstuk een Vilvoordse specialiteit is, opnieuw een hoogdag in het vooruitzicht. Of Vilvoorde daar zin in heeft, is een understatement. "De 'light-versie' van de jaarmarkt is helemaal verleden tijd. Samen met het jaarmarktcomité zullen we ervoor zorgen dat deze editie onvergetelijk wordt", vertelt cultuurschepen Moad El Boudaati (Vooruit).