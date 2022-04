Na twee coronajaren geven straatkunstenaars weer het beste van zichzelf op festival De Gevleugelde Stad Ieper

Om de verplaatsings- en andere kosten voor de artiesten te drukken, rekent de festivalorganisatie op vrijwilligers en gastgezinnen uit de streek. Ieperlingen Stefan Vanwildemeersch (50) en Sofie Sanders (51) bieden kosteloos kost en inwoon aan drie Britten van The Show Globe, die in een doorzichtige bol magische shows opvoeren. "We hebben een ruim huis met twee logeerkamers. Voor ons is het een kleine moeite", zegt Sofie.