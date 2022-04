Natuurhulpcentrum Oudsbergen haalt twee caracals op die vanuit Oekraïne naar Polen waren geëvacueerd

"De dieren konden niet in Kiev blijven omwille van de talloze bombardementen daar", vertelt Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum. "Er zijn daar niet alleen onmenselijke situaties voor mensen maar zeker ook voor dieren. Daarom zijn de twee caracals geëvacueerd naar Polen. Daar zijn we ze nu gaan ophalen. Vrijdagavond zijn ze in het Natuurhulpcentrum aangekomen. De reis is goed verlopen en de dieren zijn momenteel in goede gezondheid."