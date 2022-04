Pleziervaarten tijdens het weekend weer mogelijk in het Willemdok in Antwerpen

Sinds eind vorig jaar lagen alle boten aan het Willemdok vast. Via de Kattendijksluis varen de boten naar de Schelde, maar die sluis is sinds december 2021 defect. “Dat gebeurt regelmatig, dat die sluis het laat afweten", zegt zaakvoerder van het Willemdok, Patrick Van den Bulck, "maar normaal gezien varen we dan via de Royerssluis. Maar die zijn ze aan het heraanleggen, werken die duren tot 2027. Door de nieuwe reglementen konden de pleziervaarten ook geen gebruik meer maken van de kruisschans, dus we zaten met een probleem.”