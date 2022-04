Politie treft 221 vogelspinnen aan in appartement in Jette: "Ze zaten allemaal in plastic potjes"

De vondst van de 221 vogelspinnen was zeker geen alledaagse vondst voor de politie Brussel-West. Twee weken geleden werden agenten opgeroepen voor een geschil tussen de eigenaar en huurder van een appartement in een flatgebouw in de Honoré Longtinstraat in Jette.

"Onze agenten spraken ook met de andere huurders van appartementen in het gebouw en bij één van hen vonden ze toevallig de vogelspinnen. Ze zaten allemaal in plastic potjes", vertelt hoofdcommissaris Johan Berckmans. "Niet ieder potje had trouwens een deksel, wat maakte dat de spinnen zomaar konden ontsnappen."