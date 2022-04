Masja Alechina van Pussy Riot is net uit cel en spreekt met VRT NWS: "Kremlin is al jaren bezig met fascistisch regime"

De brutaliteit van de oorlog in Oekraïne is voor haar geen verrassing. "De hele wereld ziet nu de verschrikkelijke misdaden in Oekraïne. De hele wereld kan nu zien wie die zogenoemde mensen in het Kremlin echt zijn. Zij hebben dit fascistische regime niet twee maanden geleden opgestart, het is al jaren aan de gang."

"We hebben gezegd dat ze niet zouden stoppen met de Krim en met het opsluiten van ons, van tegenstanders. Maar toch ben ik erg gechoqueerd. Het is één ding om het te weten, het is iets anders om het ook echt te zien. We zijn gechoqueerd dat alle woorden die we gezegd hebben tot bloed geworden zijn van Oekraïne."