Rusland zou nieuwe generaal hebben aangesteld om oorlog in Oekraïne te leiden: maak kennis met Alexander Dvornikov

Dat Rusland een nieuwe bevelhebber aanstelt in Oekraïne én iemand die juist in Syrië ervaring heeft, lijkt VRT-defensiespecialist Jens Franssen niet verwonderlijk. "De mensen die in Oekraïne een blitzkrieg hadden gepland, zitten terug in Moskou", zegt hij.

"Deze oorlog verloopt niet volgens het eerste opzet, met een groot landoffensief, maar lijkt te evolueren naar een stadsoorlog zoals in Syrië. Denk maar aan de langdurige opstanden in Homs of Oost-Ghouta."