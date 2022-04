Jaimie Vaes, ex-vriendin van Nederlandse rapper Lil Kleine, doet aangifte: "Zwaar om in giftige relatie te zitten"

Half februari circuleerden op sociale media beelden waarop te zien is hoe Lil Kleine Jaimie Vaes aan haar haren uit een auto trekt en haar hoofd tussen de autodeur klemt. Die uitgelekte beelden waren noodzakelijk, vindt Vaes in de talkshow "Khalid & Sophie" van BNNVARA. "Door die beelden was er geen weg terug. Dat had ik nodig, want ik ging altijd weer terug", vertelt ze.



Intussen heeft Vaes ook aangifte gedaan. Welke aangifte exact, daar wilde haar advocaat niets over kwijt in het programma. "Het strafrechtelijk onderzoek neemt zijn koers", klinkt het. De rapper zelf wacht de rechtszaak in vrijheid af. Hij plaatste onlangs een videoboodschap waarin hij zich excuseerde. Hij verklaarde ook aan zichzelf te werken in Thailand.