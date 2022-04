Daar is de lente (opnieuw): dinsdag tot 21 graden warm en zonnig weer

Vannamiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele lokale buien die vooral in Hoog-België soms een winters karakter kunnen hebben. Aan zee en over het uiterste westen is het zonniger. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen en het centrum, meldt het KMI.