Zeven steden en gemeenten slaan handen ineen voor betere opvang van ouders van "sterrenkinderen"

Het is de bedoeling dat in die ziekenhuizen en in die steden en gemeenten vertrouwens- en referentiepersonen komen die ouders van sterrenkinderen opvangen, informeren en begeleiden.

"In eerste instantie zullen de ouders opgevangen worden in het ziekenhuis. Als ze terug naar huis gaan, krijgen ze een brochure mee van het zorgnetwerk. Via het gratis hulpverleningsplatform kunnen ze, al dan niet anoniem, een gesprek aanvragen met een opgeleide zorgverlener. Wie een fysiek aanspreekpunt zoekt, kan terecht bij de referentiepersoon in de gemeente of stad", zegt Shanti Van Genechten, een van de bezielers van het zorgnetwerk.

De eerste zeven steden die zich geëngageerd hebben zijn Brugge, Gent, Blankenberge, Ronse, Olen, Temse en Zoutleeuw. Ziekenhuizen die al deeluitmaken van het zorgnetwerk zijn AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Maria Middelares in Gent, Heilig Hartziekenhuis in Mol, Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel, Ziekenhuis Oost-Limburg Campus Sint-Jan in Genk en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen. "En er komen er nog elke dag bij", zegt Van Genechten.