Man uit Koksijde is rijbewijs kwijt na vluchtmisdrijf onder invloed van alcohol

Zaterdagnacht kreeg de politie een melding over een ongeval aan de Leopold II Laan in Oostduinkerke. Maar degene die het ongeval veroorzaakt had, was spoorloos. Via camerabeelden kon de politie de nummerplaat van het vluchtend voertuig achterhalen. De bestuurder en zijn passagier werden al snel aangetroffen op de parking in de Kursaallaan in Koksijde. De schade op hun voertuig kwam overeen met de vaststellingen die eerder waren gedaan bij het ongeval met vluchtmisdrijf.

Het rijbewijs van de 29-jarige bestuurder uit Koksijde werd door de politie onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken wegens alcohol in het verkeer. Zijn 26-jarige passagier uit Gistel moest een nachtje de cel in voor openbare dronkenschap.