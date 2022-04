40.000 toeschouwers voor uitgestelde carnavalsstoet in Maasmechelen

Het was geen uitzonderlijke grote carnavalsstoet. Want de laatste drie jaar zijn er amper carnavalswagens gebouwd. Op 24 maart 2020 werd carnaval afgeblazen omwille van corona, en pas op 9 maart dit jaar kwam code geel waardoor carnavalsstoeten weer mogelijk werden. Op amper een maand tijd kregen carnavalsvierders in Maasmechelen 65 wagens bij elkaar en werd er ook nog een volledige VIP-tent opgezet. De Maaslanders kunnen weer carnaval vieren. Vorige week al in Kotem, dit weekend in Maasmechelen centrum, volgende week in Eisden dorp.