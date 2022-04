Actie Greenpeace in Antwerpse haven tegen Russische tanker

Greenpeace vraagt om in het licht van de oorlog in Oekraïne de import van Russische fossiele brandstoffen en uranium te stoppen. De actievoerders klommen op een sluis waar het schip doorheen moest en ketenden zich daaraan vast. Hoe lang ze de doorvaart daarmee kunnen blokkeren, zal nog moeten blijken.

Volgens Greenpeace kwamen sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne al 55 tankers uit Rusland naar ons land. Het schip dat de actievoerders willen tegenhouden, de Seychelles Pioneer, was eind februari ook al in Antwerpen en zou nu 33.000 ton diesel vervoeren. Greenpeace stelt dat de import van olie en gas uit Rusland onmiddellijk moet stoppen. "De hoge energie- en brandstofprijzen die wij vandaag betalen, maken fossiele bedrijven rijk en spijzen de oorlogskas van Poetin", zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.



De milieuorganisatie heeft zelf een reeks voorstellen klaar voor een Belgisch "noodplan" om onze afhankelijkheid van olie en gas af te bouwen. Het gaat onder meer om een maximale snelheid van 100 km/u op onze snelwegen, goedkoper openbaar vervoer, maximaal tot 19°C verwarmen in openbare gebouwen en scholen, en minder verlichting in het straatbeeld 's nachts.