Appartement onbewoonbaar na slaapkamerbrand in Geel

Rond zeven uur deze ochtend brak er brand uit in een appartement in de Nieuwstraat in Geel. De buren die het vuur opmerkten, verwittigden de hulpdiensten. Niemand raakte gewond.

De brandschade blijft beperkt tot de slaapkamer van het appartement, maar op de hele tweede verdieping is er rookschade. Het appartement waar het vuur uitbrak, is onbewoonbaar. Het woongedeelte van de eerste verdieping heeft waterschade. De oorzaak van de brand is nog onbekend.