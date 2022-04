Belgische damesploeg ijshockey aangekomen in Herentals na goud op WK in Bulgarije

Veel supporters en familie verwelkomden zondagavond de nationale damesploeg in Herentals. Gisteren speelden ze kampioen in de derde divisie A op het WK in Bulgarije, iets wat de laatste jaren niet lukte. “De voorbije jaren waren we even sterk, maar lukte het gewoon niet”, vertelt Petra Horemans, die bij Herentals speelt. “Dit jaar hadden we een mooi evenwicht tussen nieuwe en oude speelsters. Het klikte zowel op als naast het veld.”

Voor bondscoach Tim Vos uit Geel was dit een project van jaren. “We zijn hier vijf jaar naar op zoek geweest. Vroeg of laat moesten we die gouden medaille halen”, zegt Tim. “Nu zijn we klaar om naar divisie 2 te gaan. Dat moet lukken.”

Tien dames van de nationale ploeg spelen bij Golden Sharks in Mechelen en zes bij HYC Herentals, twee verschillende ploegen uit onze provincie. “Dat heeft nooit voor problemen gezorgd. De groepssfeer zat altijd goed. De dames kennen elkaar allemaal heel goed, omdat ze met of tegen elkaar spelen in dezelfde competitie”, zegt Tim.