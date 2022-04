Zo'n 40 gezinnen in armoede uit de Vlaamse Ardennen en Denderstreek kregen een nieuwe fiets 

De paashaas kwam iets vroeger dit jaar in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Die maakte heel wat kinderen en ouders uit kansarme gezinnen blij met nieuwe fietsen. Het is de tweede lading fietsen die de vzw Bijeva kan leveren. Daarmee komt de teller op 92 fietsen te staan. Het initiatief kadert in het project "Kansarmoede uitfietsen".

Het gaat niet alleen om kinderfietsen, maar ook om fietsen voor tieners en hun ouders. "Je mag echt niet onderschatten wat het betekent om in het dagelijkse leven niet over een fiets te beschikken", reageert Anny De Windt van vzw Bijeva. "Zeker voor gezinnen in armoede die om zich te verplaatsen te vaak op anderen of het openbaar vervoer zijn aangewezen, is een fiets belangrijk."