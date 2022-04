Binnenkort snelheidscontroles op snelwegen altijd actief, zonder tolerantiemarge

Waar gaat het over?

De tolerantiemarge voert een bepaalde snelheidsdrempel in voor het opstellen van een proces-verbaal. Op sommige plekken ligt die tolerantiemarge nu veel hoger dan de toegelaten snelheid op de verkeersborden. Bijgevolg krijgen verkeersovertreders in die zones de facto geen boete voor lichtere snelheidsovertredingen. De tolerantiemarges kunnen verschillen van regio tot regio en worden vooral toegepast in Brussel en Wallonië. Zo wordt er in Brussel pas geflitst vanaf 47 km per uur in een zone 30.

In Vlaanderen wordt gewerkt met quota. De flitsers werken op veel plekken slechts de helft van de tijd, waardoor de pakkans ook minder wordt.

Vanaf de zomer zouden de snelheidscontroles altijd actief moeten zijn en flitsen van zodra je de maximum toegelaten snelheid overschrijdt. Hier wordt wel nog een technische marge toegepast. Dat is een kleine marge om technische fouten van meettoestellen op te vangen, aangezien die soms een afwijking hebben. Die marge bedraagt zes kilometer per uur voor alle zones waar je maximaal 100 kilometer per uur mag rijden.

Zodra de snelheidsdrempel daarboven gaat, 120 bijvoorbeeld, is de marge zes procent op die toegelaten snelheid. Concreet zal er nog altijd pas geflitst worden vanaf een snelheid van 129 kilometer per uur.