Brandweer redt paard uit zwembad in Galmaarden, dier stelt het goed

De bewoners van een woning in de Zwaanstraat moeten zaterdagochtend vreemd hebben opgekeken. Geen paard in de gang, wel in hun zwembad. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone Pajottenland werden opgetrommeld waarna een reddingsoperatie van start ging.

De brandweer besliste om eerst een deel van het water uit de kuip te pompen om makkelijker bij het dier te kunnen geraken en het gerust te kunnen stellen. Daarna kon het paard uit het zwembad worden getakeld. Een dierenarts kwam ter plaatse om te controleren of alles in orde was met het paard. Het dier liep geen verwondingen op en stelt het goed.