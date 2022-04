Franse reisbus kantelt op de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor: twee doden, verschillende zwaargewonden

Het Vlaams Verkeerscentrum meldde rond het middaguur dat er een zwaar ongeval was gebeurd op de E19, ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor, een deelgemeente van Brecht, ten noordoosten van Antwerpen.

Een Franse reisbus is er gekanteld en verspert de snelweg volledig in de richting van Nederland. Bij het ongeval zijn twee doden gevallen. Er zijn ook verschillende zwaargewonden, meldt de Federale Politie;

Het gaat dus om een bus met Franse nummerplaten, maar over de nationaliteiten van de slachtoffers is nog niets bekend. Ook over de omstandigheden van het ongeval of over eventuele andere betrokken voertuigen is nog niets geweten.