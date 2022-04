Opmerkelijke wending in "De Mol": voor het eerst stapt de saboteur op halverwege het seizoen

SPOILERALERT! Wil je nog niet weten wat er afgelopen avond in de nieuwste aflevering van "De Mol" is gebeurd, stop dan hier met lezen. We zagen namelijk een primeur in het succesvolle spelprogramma op Play4: voor het eerst in de tienjarige geschiedenis van “De Mol” stapt de saboteur van dienst op. Philippe Minguet, die dit seizoen de honneurs van mol waarnam, verlaat vroegtijdig het spel nadat hij zijn fysieke en emotionele grenzen had overschreden.